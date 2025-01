Milan gotowy na sprzedaż dwóch zapomnianych graczy do Monzy

Milan planuje transfery Divocka Origiego i Fode Ballo-Toure. Obaj zawodnicy, niechciani w pierwszym zespole Rossonerich, mogą trafić do Monzy jeszcze w styczniowym oknie transferowym.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Monza zainteresowana Origim i Ballo-Toure

AC Milan jest na dobrej drodze, by znaleźć nowy klub dla Divocka Origiego i Fode Ballo-Toure. Według piątkowych doniesień “La Gazzetty dello Sport”, Monza prowadzi rozmowy z Rossonerimi na temat potencjalnych transferów.

Obaj zawodnicy spędzili poprzedni sezon na wypożyczeniach w Premier League – Origi w Nottingham Forest, a Ballo-Toure w Fulham. Niestety, żaden z nich nie zdołał się wyróżnić. Origi zanotował 20 występów, ale nie zdobył ani jednej bramki, natomiast Ballo-Toure wystąpił w zaledwie sześciu meczach ligowych.

Po powrocie do Milanu latem 2024 roku, obaj gracze zostali przesunięci do zespołu Futuro i nie mieli szans na udział w treningach pierwszej drużyny. Klub szukał możliwości ich sprzedaży, co może stać się realne w obecnym oknie transferowym.

Monza widzi w nich potencjalne wzmocnienia i nawiązała kontakt z Milanem. Choć na razie nie złożono oficjalnych ofert, oczekuje się, że Rossoneri nie zażądają wysokich kwot za tych zawodników, co czyni ich transfery bardziej prawdopodobnymi.

Monza to obecnie ostatni zespół w tabeli Serie A. Ekipa z Lombardii w 20 spotkaniach zgromadziła jedynie trzynaście punktów. Do miejsca gwarantującego utrzymanie tracą obecnie sześć punktów. Choć sezon nie jest jeszcze stracony to sytuacja Monzy jest bardzo trudna.

