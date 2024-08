Milan nadal stara się przekonać Real Madryt do transferu Ardy Guelera. Serwis Fichajes przekazał, jaką decyzję podjął Florentino Perez.

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Arda Gueler celem Milanu. Florentino Perez nieugięty

Arda Gueler w ostatnich tygodniach wzbudził duże zainteresowanie na rynku transferowym. Piłkarz Realu Madryt imponował formą w końcówce sezonu 2023/2024, a później z bardzo dobrej strony zaprezentował się na Euro 2024. W ten sposób zawodnik trafił na listę życzeń innych cenionych klubów w Europie.

Według serwisu Fichajes na pozyskaniu Guelera najbardziej zależy Milanowi. Rossoneri nadal liczą na długoterminowe wypożyczenie Turka na podobnych zasadach, jak miało to miejsce z Brahimem Diazem. Jest to dość ciekawa propozycja, bo w linii pomocy Realu panuje intensywna rywalizacja i nie wiadomo, czy Turek sobie poradzi. Natomiast we Włoszech miałby dużo większe szanse na regularną grę na najwyższym poziomie.

Mimo takich argumentów Fichajes przekonuje, że Florentino Perez podjął natychmiastową decyzję. Szef Królewskich nie chce oddawać Guelera i wierzy w jego wkład w grę drużyny w nadchodzących rozgrywkach. Podobne stanowisko zajął Carlo Ancelotti, który na temat pomocnika wypowiedział się na konferencji prasowej po meczu towarzyskim z Milanem.

– Przybył w bardzo dobrej konfycji, dużo pracował podczas wakacji. Przybył silniejszy, bardziej odporny i z taką samą jakością. Ten sezon będzie dla niego ważny, z większą widocznością na boisku – ocenił trener Realu.

Czytaj dalej: FC Barcelona finalizuje wielki transfer! Flick dostanie mistrza Europy