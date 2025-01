Milan chce napastnika Barcelony. Proponuje wypożyczenie

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal, Ferran Torres, Fermin Lopez i Ansu Fati

Milan pozyska piłkarza Barcelony?

Włoskie media regularnie łączą Milan z kolejnymi zawodnikami, ale Rossoneri jeszcze nie przeprowadzili żadnego transferu do klubu. Ekipa z Mediolanu chce wzmocnić boki obrony, a także linię ataku. Na San Siro ma zameldować się Kyle Walker, który jest coraz bliżej rozstania z Manchesterem City – Anglik zwiększy rywalizację w defensywie. Z kolei w przypadku ofensywy Włosi mają spoglądać na Hiszpanię.

Diario Sport donosi, że Milan zamierza złożyć ofertę wypożyczenia zawodnika Barcelony. Na celowniku 8. ekipy Serie A znalazł się Ferran Torres. 24-latek w tym sezonie wystąpił w 20 meczach, w których strzelił sześć goli i zanotował dwie asysty. Na boisku spędził blisko 700 minut, co oznacza, że na jedno spotkanie średnio przypada zaledwie 35 minut. Hans Flick nie jest największym fanem talentu 48-krotnego reprezentanta Hiszpanii.

Przenosiny do Mediolanu to dla Torresa szansa na regularną grę i obecność w podstawowym składzie. Jednak trudno spodziewać się, by Barcelona chciała rezygnować z napastnika i oddawać go do innej drużyny na zasadzie wypożyczenia. Duma Katalonii liczy przede wszystkim na rozwiązanie sytuacji Ansu Fatiego i to 22-latek prędzej odejdzie z klubu. Jednocześnie Barca preferuje transfery definitywne.