AC Milan skomoplikował nieco swoją sytuację w walce o mistrzostwo Włoch, remisując w poniedziałkowy wieczór z Bologną. Władze klubu myślami są natomiast przy wzmocnieniach drużyny. Najnowsze doniesienia w kontekście Rossonerich wskazują, że klub z Mediolanu jest bliski pozyskania solidnego defensora. Dziennikarz Fabrizio Romano dał do zrozumienia, że latem szeregi przedstawiciela Serie A może wzmocnić Sven Botman.

Milan może wzmocnić się kosztem Lille

AC Milan już od dłuższego czasu interesuje się piłkarzem, broniącym aktualnie barw Lille. 22-latek już zimą mógł trafić do ekipy z Włoch. Rossoneri próbowali przekonać przedstawicieli Ligue 1 do sprzedaży piłkarza, ale ostatecznie bez skutku.

Botman to środowy defensor, który nie zadebiutował jeszcze w dorosłej reprezentacji Holandii. Niemniej ma dużo występów w młodzieżowych drużynach narodowych Oranje w różnych kategoriach wiekowych. W reprezentacji Holandii do lat 21 rozegrał jak na razie dziewięć spotkań, notując w nich jedno trafienie.

Rynkowa wartość piłkarza wynosi 30 milionów euro. W mediach pojawiły się jednak informacje, że Lille oczekuje za Botmana mniej więcej 40 milionów euro. Holender trafił do francuskiej drużyny w 2020 roku z Ajaxu za osiem milionów euro.

Dziennikarz Fabrizio Romano podaje natomiast, że Botman wyraził już zgodę na transfer do Milanu. Jednocześnie piłkarz uzgodnił z włoską ekipą warunki indywidualne. Tym samym, aby transakcja doszła do skutku, to kluby muszą porozumieć się w sprawie sumy odstępnego.

W tym sezonie Botman wystąpił łącznie w 28 meczach, notując w nich trzy gole i jedną asystę. Obecny kontrakt zawodnika z klubem z Francji obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.

