Reprezentant Polski opuści klub. Los zawodnika przesądzony

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Club Brugge

Michał Skóraś na wylocie z klubu

Michał Skóraś trafił do Club Brugge latem 2023 roku z Lecha Poznań. Belgowie zapłacili za skrzydłowego sześć milionów euro. Choć jego pierwszy sezon był całkiem udany, gdy strzelił sześć goli i zaliczył osiem asyst, obecnie jest rezerwowym. W bieżącej kampanii rozegrał 33 mecze, spędzając na boisku niespełna 900 minut.

Kierownictwo klubu zdecydowało się wystawić reprezentanta Polski na listę transferową. Decyzja związana jest z chęcią odzyskania przynajmniej części zainwestowanej kwoty. Belgowie liczą, że Skóraś wciąż może przyciągnąć zainteresowanie klubów, które będą gotowe zapłacić za niego odpowiednią sumę. Sytuacja zawodnika jest tym bardziej skomplikowana, że mimo początkowego entuzjazmu, nie udało mu się na stałe wywalczyć miejsca w podstawowej jedenastce.

– Club Brugge dokonało surowej oceny. Michał Skóraś nie spełnia oczekiwań stawianych wobec skrzydłowego. Klub chce z sezonu na sezon podnosić jakość kadry, a Polak nie wpisuje się w wizję klubu – informuje Voetbalkrant.com.

25-latek jest wychowankiem MOSiR-u Jastrzębie-Zdrój, a do akademii Kolejorza dołączył w wieku 15 lat. Skóraś w kadrze narodowej zadebiutował we wrześniu 2022 roku i do tej pory uzbierał dziewięć spotkań.