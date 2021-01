Michał Karbownik pożegnał się z Legią. Brighton wydało komunikat

Michał Karbownik w rundzie wiosennej nie będzie już bronił barw Legii Warszawa. Brighton & Hove Albion za pośrednictwem swoich mediów poinformowało, że reprezentant Polski dołączył do tego zespołu. Jednoczenie skróceniu uległo wypożyczenie zawodnika do mistrzów PKO Ekstraklasy.

Michał Karbownik według mediów już od kilku dni był łączony z dołączeniem do ekipy z Premier League. Chociaż pojawiały się doniesienia, że wypożyczenie zawodnika może zostać skrócone, aby sfinalizować transakcję do RSC Anderlechtu, to ostatecznie scenariusz uległ zmianie. Polak zasilił już tej zimy Brighton.

– Podjęliśmy decyzję o sprowadzeniu już teraz Michała i dołączeniu go do składu pierwszego zespoły. Był podstawowym zawodnikiem Legii Warszawa, a w minionym sezonie był kluczowym piłkarzem tego zespołu, który sięgną po mistrzostwo kraju – mówił menedżer Graham Potter cytowany przez oficjalną stronę klubu.

– Michał Karbownik to bardzo wszechstronny zawodnik, który może grać po obu stronach obrony, jak i pomocy. To bardzo ciekawy piłkarz, więc już nie możemy się doczekać, gdy będzie mogli z jego usług skorzystać – dodał opiekun Mew.

Kaarbownik w koszulce Wojskowych zadebiutował w sierpniu 2019 roku. W szeregach Legii zaliczył 47 spotkań. Godne uwagi jest też to, że 19-latek ma na swoim koncie trzy występy w reprezentacji Jerzego Brzęczka. Dodajmy, że urodzony w Radomiu zawodnik trafił do Brighton za 5,5 miliona euro. Kontrakt zawodnika z klubem z Premier League obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.

W szeregach Brighton jest zatem aktualnie dwóch polskich piłkarzy. Oprócz Karbownika w zespole z angielskiej ekstraklasy znajduje się również Jakub Moder.