Filip Kostić opuści tego lata Eintracht. Serb miał wzmocnić Juventus, ale finalnie najprawdopodobniej trafi do czołowego klubu Premier League.

Do Premier League tego lata trafi jeden z najlepszych lewych wahadłowych w Europie

West Ham prawdopodobnie sprowadzi gwiazdę Eintrachtu

W Londynie ma grać Filip Kostić

W Londynie szykują poważne wzmocnienie

Filip Kostić w tym roku skończy 30 lat. Serb uznał, że to dobry wiek na zmianę klubu oraz ligi. Lewy wahadłowy reprezentujący aktualnie Eintracht, był otwarty na to, aby wzmocnić Juventus. Turyńczycy chcieli tego ruchu, ale finalnie skupili się na innych transakcjach. Zwłokę włoskiego klubu zamierzał wykorzystać aktualny pracodawca Kosticia, który zamierzał zaoferować swojemu piłkarzowi nowy kontrakt, gdyż aktualny wygasa za rok. Do przedłużenia umowy nie dojdzie, ponieważ Serb najprawdopodobniej wzmocni West Ham.

Siódmy zespół minionego sezonu Premier League jest już w bardzo zaawansowanej fazie negocjacji z Eintrachtem. West Ham wysłał bowiem do Frankfurtu ofertę za 29-latka. Opiewa ona na 15 milionów euro. Taka suma prawdopodobnie przekona niemiecki klub, ponieważ prowadzone są rozmowy mające na celu sfinalizowanie transakcji.

Kostić w nowym klubie zagra w europejskich pucharach. Nie będzie to Liga Mistrzów, w której wystąpi Eintracht, ale na Ligę Konferencji Europy nie ma co narzekać. West Ham to bowiem poważnym kandydat do triumfu w tych rozgrywkach. 29-letni lewy wahadłowy ma za sobą znakomity sezon 2021/2022. Dla Eintrachtu rozegrał 43 mecze. Strzelił w nich 7 goli oraz zaliczył 15 asyst.

