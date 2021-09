Cristiano Ronaldo tego lata zasilił Manchester United. Portal Le10sport informuje, że Portugalczyk i Leo Messi mogli zagrać w jednej drużynie. Paris Saint-Germain rozmawiało bowiem z otoczeniem Portugalczyka.

O przyszłości klubowej Leo Messiego i Cristiano Ronaldo mówiło i pisało się tego lata mnóstwo

Finalnie Argentyńczyk dołączył do PSG, a Portugalczyk zasilił Manchester United

Obaj mogli zagrać jednak w jednej drużynie

Messi i Ronaldo mogli zagrać razem

W ostatnich dniach sierpnia oficjalnie przypieczętowane zostało rozstanie Cristiano Ronaldo z Juventusem. Trzy lata spędzone w Serie A, Portugalczyk może uznać za udane, ale tylko pod względem indywidualnym. Strzelił bowiem ponad 100 goli. Turyńczycy nie prezentowali się jednak już tak dobrze. W minionym sezonie stracili mistrzostwo Włoch. Ważniejszy jest jednak fakt, że w Lidze Mistrzów zaszli maksymalnie do ćwierćfinału.

Ronaldo jest niezwykle ambitnym piłkarzem, więc postanowił wrócić do Manchesteru United, aby dać sobie szansę na wygrywanie trofeów. Przez pewien czas wydawało się, że Portugalczyk zagra dla lokalnego rywala Czerwonych Diabłów, czyli Manchesteru City. 36-latek zamiast na Old Trafford, mógł jednak trafić do Paris Saint-Germain.

Według portalu Le10sport, paryżanie kontaktowali się z otoczeniem Ronaldo. PSG kilkukrotnie rozmawiało z agentem 36-latka, czyli Jorge Mendesem. Dyskusje te miały miejsce zwłaszcza wtedy, gdy Juventus wykazywał zainteresowanie Mauro Icardim. Portugalczyk i Argentyńczyk mogliby się zatem zamienić pracodawcami. Finalnie PSG nie wysłało jednak żadnej oferty. Scenariusz, w którym Ronaldo i Messi grają w jednej drużynie nie ziścił się.

Czytaj także: PSG było gotowe wyłożyć 90 mln euro za Richarlisona