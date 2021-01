Menedżer Haalanda odpowiada na spekulacje. “To fake news!”

Pod koniec stycznia poznamy nazwisko nowego prezydenta Barcelony. Kandydaci na to stanowisko na różne sposoby starają się przekonać wyborców. Emili Rousaud nie jest w tej kwestii wyjątkiem. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że jego celem jest sprowadzenie na Camp Nou Erlinga Haalanda. Na informacje te ostro zareagował menedżer Norwega Mino Raiola.

Nie ma wątpliwości, że utalentowany napastnik Borussii Dortmund będzie w najbliższych miesiącach jednym z najbardziej rozchwytywanym zawodników w Europie. O sprowadzeniu Haalanda na Camp Nou marzy również jeden z kandydatów na stanowisko prezydenta Barcelony Emili Rousaud. Josep Maria Minguella, który jest jego doradcą, zapewniał niedawno, że taki transfer jest możliwy.

– Znamy wszystkie warunki i jeśli wygramy, następnego dnia zadzwonię do Mino Raioli i je zaakceptujemy – powiedział Minguella. – Mamy światowej klasy projekt sportowy, który nie jest jeszcze przedstawiony, ale Emili Rousaud ma plan, który zmieni tę niefortunną sytuację – dodał.

Na reakcję Mino Raioli, który reprezentuje interesy Haalanda, nie trzeba było długo czekać. W rozmowie ze Sport1 kategorycznie zaprzeczył, jakoby prowadził w tej sprawie rozmowy. – To fake news! Nigdy nie rozmawiałem z żadnym kandydatem na prezydenta Barcelony w sprawie Haalanda, ani żadnego innego mojego klienta i nie będę tego robił. Jeśli w styczniu wybrany zostanie nowy prezydent Barcelony, wtedy może do mnie zadzwonić – powiedział Raiola.

20-letni Haaland zawodnikiem Borussii Dortmund jest od stycznia 2020 roku. Do niemieckiego klubu dołączył wówczas za 20 milionów euro z Red Bull Salzburg. Do tej pory rozegrał w jego barwach 32 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 33 bramki. Szansę na powiększenie tego dorobku będzie miał już w najbliższy weekend, kiedy Borussia zmierzy się z Wolfsburgiem. Dla Haalanda będzie to pierwsze spotkanie po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej urazem mięśniowym.