Kylian Mbappe i jego rodzina doszli do porozumienia z w sprawie transferu do Realu Madryt, twierdzi agent piłkarski Bruno Satin. Warto jednak podkreślić, że sternicy Los Blancos jeszcze nie zawarli umowy z reprezentantem Francji, który ma kontrakt ważny z Paris Saint-Germain do końca czerwca 2022 roku.

Mbappe porozumiał się z władzami Realu Madryt

Kylian Mabpe znajduje się na celowniku sterników Królewskich od dłuższego czasu. Nie od dzisiaj wiadomo, że to główny cel transferowy Realu Madryt. Między innymi dlatego mistrz świata z 2018 roku zwleka z parafowaniem nowego kontraktu z ekipą z Paryża.

Im bliżej otwarcia okienko transferowego, tym więcej w mediach pojawia się doniesień związanych z przyszłością Mbappe. Najnowsze informacje dotyczące reprezentanta Francji sugerują, że Mbappe porozumiał się z decydentami teamu z Madrytu. Warto odnotowania jest to, że piłkarz może w tej sprawie liczyć na wsparcie rodziny, co jest dla 22-latka badzo ważne.

W ekipie ze stolicy Hiszpanii ma być zawodnikiem, który będzie mógł wypełnić lukę po Cristiano Ronaldo. Nie tylko pod względem sportowym, ale również marketingowym. Menedżer piłkarski Bruno Satin w rozmowie z francuskim Canal- w jednoznaczny sposób wypowiedział się na temat przyszłości mistrza świata z 2018 roku.

– Wierzę, że Kylian Mbappe jest już gotowy na zmianę klubu. Otrzymał również wieści, które wyjaśniają, że Mbappe i jego rodzina zawarli już porozumienie z Realem Madryt – mówił agent w rozmowie z Canal+ cytowaną przez Daily Mail.

Wiadomo, że Mbappe od najmłodszych lat kibicował Królewskim i transfer do tej ekipy byłby spełnieniem jego dziecięcych marzeń. W sieci można znaleźć zdjęcia z wizerunkiem gwiazdy francuskiej piłki, gdy jako dziecko miał swój pokój ozdobiony plakatami z wizerunkami piłkarzy Los Blancos, na czele z CR7.

Co prawda Mbappe mógł dogadać się z Realem w sprawie przyszłości. Niemniej, aby transfer doszedł do skutku, to potrzebne jest jeszcze porozumienie hiszpańskiego klubu z władzami PSG. To już nie będzie takie proste. Tym bardziej że zawodnik wciąż ma ważny kontrakt z klubem z Parc des Princes.

Mbappe w trakcie kampanii 2020/2021 wystąpił łącznie w 46 meczach, strzelając w nich 41 goli. 42-krotny reprezentant Francji zmierza pewnym krokiem po koronę króla strzelców Ligue 1, mogąc pochwalić się aktualnie 26 golami na koncie. Drugi Wissam Ben Yedder ma 20 trafień.