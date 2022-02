Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Sensacyjne informacje podaje dziennik “Sport”. Jego zdaniem latem 2022, Kylian Mbappe nie przeniesie się do Realu Madryt, a do Liverpool FC.

Pogorszyły się w ostatnim czasie stosunki dyplomatyczne między PSG a Realem Madryt

Przed meczem Ligi Mistrzów nie odbyła się kolacja właściciela paryżan i prezydenta madrytczyków

Stawia to pod znakiem zapytania przenosiny Kyliana Mbappe na Santiago Bernabeu

Mbappe upokorzył Real

Francuskiemu napastnikowi w czerwcu kończy się kontrakt, a Paris Saint-Germain robi absolutnie wszystko, aby przekonać go do pozostania na Parc des Princes. Największa (i chyba również ostateczna oferta) to 40 mln euro rocznych zarobków, czyli podobna kwota, którą inkasuje Leo Messi. A właśnie bycie w cieniu Argentyńczyka było powodem, dla którego Kylian Mbappe koniecznie chciał opuścić Paryż. Rozmowy wciąż trwają, w tle wciąż czeka Real Madryt, ale główny zainteresowany ogłosił, że na czas meczów w 1/8 finału Ligi Mistrzów, pomiędzy Les Rogue-et-Bleu a Los Blancos, 23-latek zawiesza wszelkie rozmowy transferowe.

53-krotny reprezentant Francji był zresztą absolutnym bohaterem pierwszego starcia tych drużyn w Champions League. W 94. minucie zdobył bramkę na wagę zwycięstwa wicemistrzów Francji, poza tym, raz po raz, niemiłosiernie ogrywał i ośmieszał madryckich obrońców.

Przeczytaj również: Wenger: czas gra na niekorzyść PSG

Liverpool wykorzysta chłodne relacje PSG i Realu?

Ewentualne odpadnięcie z LM przez Królewskich przez gola Mbappe nie będzie pewnie miało wpływu na jego transfer na Santiago Bernabeu. Gorzej, że w ostatnim czasie pogorszyły się stosunki dyplomatyczne pomiędzy oboma klubami. Dowodem tego jest fakt, że właściciel PSG, Nasser Al-Khelaifi odwołał kolację z prezydentem Realu Florentino Perezem, co wzmogło plotki, że przejście mistrza świata 2018 do ekipy lidera La Liga wcale nie jest takie oczywiste, jak jeszcze niedawno się wydawało.

Atmosferę podgrzewa teraz kataloński “Sport” pisząc, że do walki o Francuza może włączyć się Liverpool FC. The Reds także mogą zaoferować Mbappe walkę co sezon o najwyższe trofea. Z kolei sam zawodnik podkreśla, że jest pod wrażeniem rozwoju klubu z Anfield Road w ostatnich latach. Podziwia również warsztat menedżera Juergena Kloppa.

Przeczytaj również: Właściciel PSG odwołał kolację z Florentino Perezem