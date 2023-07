Kylian Mbappe może zmienić klub w tym okienku transferowym. Paris Saint-Germain nie chce stracić reprezentanta Francji za darmo, dlatego chce sprzedać go już teraz. Mistrz Świata z 2018 roku miał już odrzucić ofertę z Arabii Saudyjskiej, ale Gianluca Di Marzio twierdzi, że jeszcze nie wszystko jest rozstrzygnięte.

IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Transfer Kyliana Mbappe to obecnie najgłośniejszy temat trwającego okienka

Francuz otrzymał ofertę z Arabii Saudyjskiej, ale zdążył ją odrzucić

Czy 24-latek faktycznie jest pewny swojej decyzji?

Mbappe rozważy ofertę z Arabii Saudyjskiej?

Jeżeli Paris Saint-Germain nie sprzeda Kyliana Mbappe w trwającym okienku transferowym, Francuz już w zimie będzie mógł podpisać kontrakt wiążący go od kolejnego sezonu z nowym pracodawcą. Dlatego Paryżanie robią wszystko, by zarobić na swojej gwieździe lub przekonać ją do przedłużenia umowy.

PSG miało przyjąć ofertę z Al Hilal, natomiast Mbappe miał ją… odrzucić. 24-latek nie chce grać poza Europą i nawet rekordowa propozycja niewiele ma zmienić w tej kwestii. Napastnik uważa, że na taki krok jest zdecydowanie zbyt wcześnie.

Mimo wszystko Gianluca Di Marzio, jeden z ekspertów w kwestii transferów, uważa, że w kwestii przenosin Mbappe do Arabii Saudyjskiej jeszcze nie wszystko zostało rozstrzygnięte. – Jego rodzina jest gotowa przyjąć tę ofertę. Sam Kylian chce zostać w Europie, ale uważam, że w końcu i tak rozważy tę propozycję. Pieniądze, które może otrzymać, są zbyt wielkie, by tego nie zrobił. Za rok mógłby przejść do Realu Madryt.