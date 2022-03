PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe od nowego sezonu będzie zawodnikiem Realu Madryt – to już praktycznie przesądzone. W przyszłym tygodniu reprezentant Francji ma złożyć podpis pod umową z Królewskimi, choć oficjalnego potwierdzenia możemy spodziewać się dopiero po zakończeniu sezonu.

Kylian Mbappe od początku roku może swobodnie prowadzić rozmowy z zainteresowanymi jego pozyskaniem klubu

Francuz nie był zainteresowany przedłużeniem umowy z Paris Saint-Germain

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie będzie reprezentował barwy Realu Madryt\

Czas na finalizację rozmów

Kylian Mbappe z przenosinami do Realu Madryt łączony jest od wielu miesięcy. Królewscy już latem starali się sprowadzić do siebie francuskiego napastnika, oferując Paris Saint-Germain gigantyczne pieniądze, ale władze klubu z Parc des Princes nie były zainteresowane jego sprzedażą. Teraz Mbappe przejdzie do lidera La Liga na zasadzie wolnego transferu, bowiem jego obecna umowa z PSG wygasa z końcem sezonu.

Jak informuje Marca, wszystkie najważniejsze szczegóły kontraktu są już ustalone. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to podpisy pod umową zostaną złożone w połowie przyszłego tygodnia. Prezydent Realu Florentino Perez zrealizuje tym samym jeden ze swoich głównych celów i transferowy priorytet.

W ostatnich dniach rozmowy w sprawie przenosin Mbappe do Realu Madryt zostały zintensyfikowane, a do ustalenia pozostały ostatnie szczegóły. Ostateczne porozumienie powinno zostać osiągnięte do piątku, ale oficjalnego ogłoszenia transferu możemy spodziewać się dopiero po zakończeniu sezonu, choć przepisy transferowe pozwalają Francuzowi podpisanie umowy już teraz.

Mbappe przenosząc się do Realu Madryt będzie mógł liczyć na ogromne pieniądze. Za samo podpisanie umowy ma otrzymać premię w wysokości 60-80 milionów euro, natomiast jego roczne wynagrodzenie ma opiewać na kwotę 25 milionów euro netto.

