Kylian Mbappe jest bliżej opuszczenie Paris Saint-Germain, niż kiedykolwiek. O potencjalnym transferze Francuza do Realu Madryt wypowiedział się dyrektor sportowy paryżan.

Dyrektor sportowy Paris Saint-Germain udzielił obszernego wywiadu

Leonardo odniósł się w nim do ostatnich doniesień o transferze Kyliana Mbappe do Realu Madryt

Ewentualna transakcja między klubami odbędzie się na warunkach, które dyktuje PSG

Mbappe opuści PSG już tego lata?

Saga transferowa z udziałem Kyliana Mbappe trwa od kilku lat. Media na świecie podawały sprzeczne informacje o przyszłości Francuza. Teraz są jednak zgodne. 22-latek zamierza opuścić Paris Saint-Germain już tego lata. Piłkarz chce dołączyć do Realu Madryt, który złożył oficjalną ofertę w wysokości 160 milionów euro.

Real stosował nielegalne praktyki

– Pozycją PSG zawsze było utrzymanie Kyliana i przedłużenie umowy. Zawsze, od dwóch lat, cel był i pozostaje taki sam. To się nie zmienia. Dwa miesiące temu przedstawiliśmy mu bardzo poważną ofertę, kolejną nawet jeszcze później, ale dla mnie to wydaje się strategią Realu Madryt, by przejąć naszego zawodnika. Od dwóch lat Real Madryt nie zachowywał się poprawnie, zachowywał się nielegalnie, kontaktując się z otoczeniem gracza, czego nie można zaakceptować i co nie jest absolutnie poprawne wobec nas. Dowodem na tę strategię jest zaprezentowanie oferty na siedem dni przed końcem okienka i rok przed wygaśnięciem kontraktu. To wydaje się strategią, by pokazać, że spróbowali wszystkiego – przyznał dyrektor sportowy PSG

160 milionów euro to za mało?

Kylian Mbappe ma kontrakt z PSG ważny jeszcze tylko przez rok. Wobec tego Real mógłby zapewnić sobie pozyskanie Francuza bez płacenia paryżanom kwoty odstępnego już w styczniu. Królewscy nie zamierzają jednak czekać i oferują za 22-latka 160 milionów euro.

– Uważamy, że propozycja nie jest wystarczająca. Nie będę potwierdzał cyfr, ale jest na poziomie 160 milionów euro. To mniej niż zapłaciliśmy my, ale to wykracza poza to. Chodzi o sposób, w jaki to zrobiono i brak szacunku – rzekł Leonardo.

– To nie jest kwota, jaką rozważamy i jest bardzo daleko od tego, o czym myślimy. Nie sprzedamy zawodnika za mniej niż zapłaciliśmy za niego, gdy miał 18 lat. Musimy jeszcze przelać odpowiednią kwotę Monaco i nie uznajemy tej oferty za wystarczającą – przyznał dyrektor sportowy PSG.

Leonard wydał zgodę na transfer

– My zrobiliśmy wszystko, by Mbappe był z nami. Stworzyliśmy dla niego projekt i na tydzień przed końcem okienka nie zmienimy planu. Jeśli zostanie czy odejdzie, zawsze na naszych warunkach. Jeśli chce odejść, to odejdzie, ale na naszych warunkach jak każdy inny piłkarz. Nie możemy zmienić planu na tydzień przed zamknięciem okienka. Jeśli zawodnik chce odejść, odchodzi, ale na naszych warunkach – wyjaśnił Leonardo.

Leonardo: “Real Madrid bid for Mbappé seems like a strategy to show they were trying every way to sign Kylian and that’s it. They’ve been disrespectful, incorrect, illegal and unacceptable. We’re NOT accepting €160m. If he wants to go, it will be for our conditions”. 🔴 #Mbappé — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2021

– Werbalnie odmówiliśmy Realowi Madryt. Nie otrzymaliśmy innej propozycji od Realu. Nigdy nie chcieliśmy, by odchodził ani sobie tego nie wyobrażaliśmy. Przedstawiliśmy mu bardzo poważną ofertę nowego kontraktu, a nawet drugą jeszcze lepszą. Piłkarz dał do tego nam słowo, że nie odejdzie z PSG za darmo, ale wydaje się, że na końcu taka była strategia, by odszedł właśnie za darmo. Widzieliśmy wiele informacji, że oni nie mają pieniędzy, że Real ma długi. Nie mogę tego potwierdzić, ale tak mówiono -kontynuował.

