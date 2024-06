Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Matteo Guendouzi

Matteo Guendouzi na liście życzeń Juventusu

Juventus będzie jednym z pięciu włoskich zespołów, który w kolejnej edycji Ligi Mistrzów będzie reprezentował Serie A. Władze turyńskiego klubu po zakończonym sezonie zabrali się ostro do pracy, aby należycie wzmocnić drużynę. Priorytetem „Starej Damy” był transfer Teuna Koopmeinersa z Atalanty Bergamo. Finalnie jednak holenderski pomocnik nie trafi na Allianz Stadium.

Z informacji przekazanych przez „Corriere dello Sport” wynika, że Teun Koopmeiners okazał się zbyt drogi dla Juventusu. Zatem „Bianconeri” rozpoczęli poszukiwania innego pomocnika i według doniesień włoskiej prasy, bardzo szybko go znaleźli. Obecnie na liście życzeń turyńskiego klubu znajduje się Matteo Guendouzi, który na co dzień reprezentuje barwy Lazio.

Transfer francuskiego pomocnika będzie trudny do sfinalizowania dla Juventusu. Negocjacje z Lazio nigdy nie należą do najprostszych, a zawłaszcza, kiedy chodzi o kluczowego zawodnika. „Stara Dama” zatem będzie musiała sięgnąć głęboko do portfela, aby przekonać Claudio Lotito, prezydenta rzymskiego klubu, do zgody na transfer.

Matteo Guendouzi w minionym sezonie rozegrał 46 spotkań w koszulce Lazio. W tym czasie udało mu się trzykrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć cztery asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia francuskiego pomocnika na 25 milionów euro.

