Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Wieteska

Mateusz Wieteska zostanie graczem Udinese Calcio

W ostatnich dniach pojawiło się wielu spekulacji dotyczących przyszłości Mateusza Wieteski. Polski obrońca nie był brany pod uwagę podczas ostatniego ligowego występu Cagliari Calcio, ponieważ klub sondował możliwość jego sprzedaży. Początkowo wychowanek Legii Warszawa był łączony z PAOK-iem Saloniki, ale dziś już wiemy, że trafi do innego zespołu.

Z informacji przekazanych przez Alfredo Pedullę wynika, że Mateusz Wieteska jednak zostanie w Serie A. Polski obrońca natomiast zasili szeregi Udinese Calcio. Tym samym reprezentant naszego kraju trafi pod skrzydła Kosty Runjaicia, trenera, z którym miał okazje jeszcze współpracować w Legii Warszawa.

Transakcja związana z przeprowadzką Mateusza Wieteski na Stadio Friuli będzie wymianą. Polak trafi do Udinese, natomiast do Cagliari powędruje Marco Silvestri. Warto zaznaczyć, że wychowanek Legii Warszawa ma sporą szansę z miejsca wskoczyć do wyjściowego składu „Zebrette”. Z zespołem Kosty Runjaicia lada moment pożegna się Nehuen Perez, który do tej pory stanowił o sile defensywy włoskiej drużyny.

Mateusz Wieteska spędził na Sardynii praktycznie rok. 27-latek w barwach Cagliari Calcio zaliczył 23 występy. Polak nie zdołał wpisać się na listę strzelców, ale może pochwalić się dwoma zanotowanymi asystami.

