PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Czyżycki

Korona wkrótce dopnie pierwszym letni transfer

Nowym zawodnikiem kieleckiego zespołu zostanie Mateusz Czyżycki

Kontrakt 25-latka z GKS-em Tychy wkrótce dobiegnie końca

Mateusz Czyżycki podpisze kontrakt z Koroną Kielce

Z informacji przekazanych przez dziennikarza “Weszło” Szymona Janczyka wynika, że Korona Kielce wkrótce sfinalizuje pierwsze letni transfer. Nowym zawodnikiem zespołu z województwa świętokrzyskiego zostanie Mateusz Czyżycki. 25-latek do tej pory występował na zapleczu Ekstraklasy.

Kontrakt Mateusza Czyżyckiego z GKS-em Tychy dobiegnie końca wraz z końcem czerwca. Zawodnik już teraz uzgodnił warunki przeprowadzki do Korony. Dla kieleckiego zespołu to ważne wzmocnienie bowiem pomocnik należy do uniwersalnych zawodników drugiej linii. Jest w stanie obskoczyć kilka pozycji w środku pola, a nawet wejść w buty skrzydłowego.

Mateusz Czyżycki w minionej kampanii na zapleczu Ekstraklasy rozegrał 31 spotkań w koszulce GKS-u Tychy. W tym czasie dziewięciokrotnie wpisał się na listę strzelców, a także zanotował cztery asysty.

Sprawdź także: Polak zmienił klub we Włoszech. Transfer wewnątrz Serie A