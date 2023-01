PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Jak informuje Piotr Koźmiński z WP SportoweFakty w tym okienku transferowym może dojść do ciekawego transferu. Mateusz Bogusz znalazł się na celowniku Los Angeles FC. Ekipa z Miasta Aniołów to aktualny mistrz MLS.

Mateusz Bogusz jest wypożyczony z Leeds do UD Ibiza

Polakiem interesuje się klub z MLS

Zgodę na skrócenie wypożyczenia musi wyrazić ekipa z Hiszpanii

Kolejny Polak w MLS?

Mateusz Bogusz aktualnie przebywa na wypożyczeniu z Leeds United do UD Ibiza. Jednak zgodnie z doniesieniami Piotra Koźmińskiego Polak wcale nie musi dokończyć sezonu na zapleczu La Liga. 21-latkiem interesuję się Los Angeles FC, a więc aktualny mistrz MLS.

Zdaniem Koźmińskiego Leeds wyraziło zgodę na skrócenie wypożyczenia ofensywnego pomocnika do Ibizy, jednak by przenosiny Bogusza za ocean doszły do skutku, ten ruch musi zaakceptować również drużyna z Hiszpanii. Jeżeli klub z Estadi Can Misses pozwoli na rozwiązanie porozumienia czasowego z Pawiami, młodzieżowy reprezentant Polski będzie mógł odejść do LAFC na zasadzie transferu definitywnego.