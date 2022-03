United szuka następcy Cavaniego

PressFocus Na zdjęciu: Martin Terrier

Edinson Cavani to piłkarz u schyłku kariery, dlatego Manchester United musi poszukać młodszego gracza, który będzie stanowił o sile ofensywnej Czerwonych Diabłów w kolejnych latach. Zdaniem brytyjskich mediów klub z Old Trafford rozważa sprowadzenie napastnika Rennes Martina Terriera.

Manchester United szuka wzmocnień w ofensywie

Edinson Cavani nie jest już piłkarzem, który stanowi o sile drużyny

Martin Terrier wydaje się idealnym kandydatem do wzmocnienia klubu z Old Trafford

Martin Terrier może trafić na Old Trafford

Marzeniem włodarzy United pozostaje Robert Lewandowski, jednak mimo iż Polak może opuścić Bayern Monachium to obecnie jego zakontraktowanie wydaje się poza możliwościami Czerwonych Diabłów również ze względu na silną konkurencję. W związku z tym angielski klub musi poszukać bardziej realnych celów transferowych.

Martin Terrier to piłkarz francuskiego Rennes. Z pewnością nie jest to głośne medialne nazwisko, a jego transfer nie zwróciłby uwagi całego piłkarskiego świata. Ale napastnik rozgrywa bardzo dobry sezon i wzbudza zainteresowanie zagranicznych klubów. Wciąż ma zaledwie 24 lata, a za sobą występy w największych francuskich klubach, między innymi Lyonie i Lille.

W żadnym z nich nie wzbił się się na wyższy poziom, co potwierdza też fakt brak powołania do dorosłej reprezentacji Francji. Terrier grywał w kadrze U-21. Latem 2020 roku dołączył do Rennes z Lyonu za około dziesięć milionów funtów, co w tamtym czasie wydawało się godziwą kwotą.

W pierwszym sezonie w barwach Rennes Francuz zdobył dziewięć goli i zaliczył siedem asyst. W obecnej kampanii ma już tych bramek prawie dwa razy więcej (16), choć do końca rozgrywek pozostała jeszcze jedna czwarta spotkań. Piętnaście z szesnastu goli Terrier zdobył z gry, co odpowiada liczbie trafień Mohameda Salaha w Liverpoolu w obecnych rozgrywkach i jest lepszym wynikiem od Kyliana Mbappe, mimo mniejszej ilości minut spędzonych na boisku.

Również profil zawodnika może sprzyjać grze Manchesterowi United. To silny, a zarazem bardzo dobry technicznie zawodnik. Daje też duży komfort w ofensywie dobrze czując się w wielu rolach na boisku. Może być tym najbardziej wysuniętym napastnikiem, cofniętym lub zagrać bardziej z boku. Mimo, iż jako gracz linii ataku jest rozliczany z goli to bardzo dużo daje drużynie grając bez piłki. Swoim ruchem na boisku potrafi stworzyć wolne przestrzenie innym zawodnikom.

Terrier to piłkarz o mniej znanym nazwisku, ale trzeba pamiętać, że te największe gwiazdy nie zawsze sprawdzały się w swoich rolach. Z kolei Francuz ma wszystko to, czego brakuje Manchesterowi United, a jego gra może przynieść wiele dobrego dla klubu. Być może, czasem trzeba podjąć ryzyko i spróbować mniej oczywistych rozwiązań.

