fot. PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

ACF Fiorentina wkrótce może stracić Dusana Vlahovicia. Tymczasem Sky Sport Italia twierdzi, że sternicy klubu z Florencji już rozglądają się za ewentualnym następcą Serba. Kandydatami do gry w ekipie ze Stadio Artemio Franchi są Arthur Cabral oraz Arkadiusz Milik.

Okienko transferowe we Włoszech trwa do 31 stycznia

Wygląda na to, że w ostatnich godzinach mercato może być gorąco we Florencji

Sky Sport Italia przekonuje, że działacze Fiorentiny już wykonują ruchy, które mają na celu znaleźć następcę Dusana Vlahovicia

Milik w Fiorentinie w miejsce Serba?

ACF Fiorentina nie chce ryzykować utraty reprezentanta Serbii na zasadzie wolnego transferu. W związku z tym, że Vlavović nie kwapi się do przedłużenia umowy, to trwająca sesja transferowa jest jedną z ostatnich szans na zarobienie naprawdę dużych pieniędzy za transfer 21-latka przez klub z Florencji.

Wszystko wskazuje na to, że Vlahović będzie kolejnym po Giorgio Chiellinim, Federico Bernardeschim i Federico Chiesie zawodnikiem, który zasili szeregi Juventusu. Taki stan rzeczy zmusza działaczy Violi do poszukiwania nowego napastnika.

Niedawno na zasadzie wypożyczenia Fiorentinę wzmocnił Krzysztof Piątek, który trafił do teamu z Florencji z Herthy Berlin. Aczkolwiek ostatni bój Fioletowych z Cagliari Calcio pokazał, że Il Pistoleto potrzebuje jeszcze czasu, aby zgrać się z nowym zespołem. Chociaż był blisko asysty, gdy bramkę mógł zdobyć Giacomo Bonaventura.

Sky Sport Italia podaje, że Fiorentina już złożyła ofertę FC Basel w sprawie Arthura Cabrala. Przedstawiciel Serie A zaoferował 14 milionów euro plus premie za 23-latka, który w tym sezonie w 31 meczach strzelił 27 goli. Gdyby ostatecznie klub ze Szwajcarii nie porozumiał się z Fiorentiną, to alternatywą miałby być wychowanek Rozwoju Katowice. Tym samym możliwy jest powrót Milika do Włoch.

Przypomnijmy, że reprezentant Polski nie tak dawno bronił barw SSC Napoli. We włoskiej ekipie Milik zaliczył łącznie 122 mecze, w których zdobył 48 bramek. Na koncie 27-latka znalazło się również pięć asyst. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 17 milionów euro.

Czytaj więcej: Serie A: popisy strzeleckie Romy i Napoli, szlagier na remis – podsumowanie 23. kolejki

Fiorentina Lazio Rzym 2.30 3.65 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 stycznia 2022 00:28 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin