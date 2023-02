PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Fornalczyk

Wiele wskazuje na to, że Mariusz Fonalczyk w zimowym okienku transferowym może udać się na wypożyczenie. Zgodnie z doniesieniami Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl napastnik Pogoni Szczecin ma dołączyć do Bruk-Betu Termaliki Nieciecza.

Mariusz Fornalczyk może zostać wypożyczony

20-latek ma trafić do Termaliki

W tym sezonie napastnik nie może liczyć na regularną grę w Pogoni

Fornalczyk trafi na zaplecze Ekstraklasy?

Mariusz Fornalczyk w tym sezonie zaliczył 20 spotkań, w tym jedenaście w najwyższej klasie rozgrywkowej. Na ekstraklasowych boiskach 20-latek nie zdobył bramki i zanotował tylko jedną asystę. Jego średnia wynosi zaledwie około 17 minut na mecz. Dlatego w poszukiwaniu regularnych występów ma zmienić klub na zasadzie wypożyczenia z Pogoni Szczecin.

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl ujawnił, że nowym klubem Fornalczyka najprawdopodobniej będzie Bruk-Bet Termalica Nieciecza, co oznacza, że młodzieżowy reprezentant Polski zejdzie poziom niżej. Jeżeli mierzący 1,72 m napastnik dołączy do ekipy Słoników, pomoże jej w walce o powrót do krajowej elity. Aktualnie Termalica plasuje się na 4. lokacie, a do wicelidera z Chorzowa traci pięć oczek.

Mariusz Fornalczyk (Pogoń Szczecin) ma zostać wypożyczony na drugą część sezonu. Prawdopdobnie trafi do pierwszoligowego zespołu.



Słyszę, że najbardziej realna opcja to Termalica Nieciecza. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) February 22, 2023

Fornalczyk do tej pory łącznie zaliczył 35 pojedynków w Ekstraklasie, strzelił jednego gola i zapisał na swoim koncie cztery ostatnie podania. W I lidze bez wątpienia będzie mu łatwiej nie tylko o minuty spędzone na murawie, ale także o liczby w ofensywie, których na razie wyraźnie mu brakuje.