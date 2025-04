Rashford wskazał klub marzeń. Nie chce zostawać w Aston Villi

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford wciąż marzy o Barcelonie

Marcus Rashford podczas zimowego okienka wylądował na wypożyczeniu w Aston Villi. Wszystko to za sprawą konfliktu, jaki zrodził się między nim a Rubenem Amorimem. Portugalski szkoleniowiec odstawił go od kadry meczowej, nie dając możliwości powrotu. Gwiazdor uznał, że jedynym rozwiązaniem będzie więc opuszczenie Old Trafford. Interesowało się nim wiele ekip, lecz to The Villans wykazali się największą determinacją i sprowadzili wielokrotnego reprezentanta Anglii.

Podczas rozmów ustalono kwotę ewentualnego wykupu na 40 milionów funtów. Aston Villa byłaby zainteresowana takim rozwiązaniem, gdyż Rashford w jej barwach powoli się odbudowuje. Innego zdania jest sam zawodnik, który nie jest przekonany, że dalsza gra na Villa Park jest dla niego korzystna.

Wiadomo, że Rashford nie wróci do Manchesteru United, przynajmniej do czasu zwolnienia Amorima. Gigant z Old Trafford preferuje więc definitywne pożegnanie i będzie latem starał się go sprzedać. Rashford stoi więc przed szansą na kolejny transfer, tym razem do klubu, który bardziej mu odpowiada. „The Mirror” potwierdza, że marzeniem napastnika dalej jest Barcelona. Była ona jedną z ekip, z którymi był łączony zimą.

Blaugrana dalej ma go na swojej liście życzeń, ale szanse na transfer są niewielkie. Rashford musiałby stanowczo obniżyć swoje dotychczasowe wymagania finansowe. Na mocy kontraktu z Manchesterem United inkasuje aż 350 tysięcy funtów tygodniowo.