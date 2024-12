Sipa US / Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique i Marco Carnesecchi

Marco Carnesecchi może trafić do PSG

Rozstanie Gianluigiego Donnarummy z Paris Saint-Germain to naprawdę realny scenariusz. PSG nie jest do końca zadowolone z postawy włoskiego bramkarza, a sam piłkarz poważnie myśli o rozpoczęciu nowego wyzwania. Ponadto kontrakt między stronami obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku i nie są prowadzone rozmowy w sprawie nowej umowy. Dlatego francuski klub powoli szuka na rynku nowego golkipera.

W mediach pojawiały się już różne nazwiska wymieniane jako potencjalne cele transferowe paryskiego giganta. Mówiło się o Janie Oblaku z Atletico Madryt czy Edersonie z Manchesteru City. Jednak Luis Enrique najwyraźniej ma zupełnie innego faworyta – czytamy we włoskim dzienniku “Corriere dello Sport”. Trener Paris Saint-Germain podobno byłby zachwycony, gdyby na Parc des Princes wylądował… Marco Carnesecchi.

24-letni bramkarz Atalanty Bergamo ma za sobą bardzo dobre miesiące, co jak widać, nie uchodzi uwadze innych klubów. PSG musi liczyć się ze sporą konkurencją, ponieważ mierzącemu 191 centymetrów golkiperowi przygląda się również m.in. Arsenal. Za utalentowanego zawodnika będzie trzeba zapłacić około 50 mln euro. Marco Carnesecchi rozegrał 23 mecze, wpuścił 24 gole i zachował 9 czystych kont w obecnym sezonie.

Wkrótce młody bramkarz powinien zadebiutować w dorosłej reprezentacji Włoch.