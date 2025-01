Polski bramkarz na radarze klubu z Bundesligi! Może dołączyć latem

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Marcel Lotka

Marcel Lotka na celowniku Augsburga

Marcel Lotka to dość mało znany powszechnie bramkarz, który całą swoją dotychczasową karierę spędził na niemieckich boiskach. 23-latek reprezentował m.in. barwy młodzieżowych zespołów Schalke 04 oraz Bayeru Leverkusen. W seniorskiej piłce grał już jednak dla Herthy Berlin oraz Borussii Dortmund, z którą aktualnie jest związany. Lotka na koncie ma także kilkanaście spotkań w młodzieżowych reprezentacjach Polski.

Wraz z końcem tego sezonu jego umowa z zespołem BVB jednak wygasa i wiele wskazuje na to, że nie będzie przedłużona. Do tej pory grał on tylko w zespole rezerw Borussii Dortmund i to w najbliższym czasie raczej się nie zmieni. Z tego też powodu jego usługami zainteresowane jest kilka ekip. Według informacji magazynu “Kicker”, Marcel Lotka trafił na listę życzeń drużyny Augsburga, w której gra Robert Gumny. Polak mógłby trafić do klubu z Bundesligi latem tego roku, po odejściu z BVB.

W tym sezonie Marcel Lotka rozegrał 14 spotkań w 3. Bundeslidze. Na koncie ma jednak 10 występów w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech, które uzbierał grając dla zespołu z Berlina. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 1,3 miliona euro.

