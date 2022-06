fot. PressFocus Na zdjęciu: Marc Roca

Marc Roca żegna się z Bayernem Monachium. Zawodnik ma kontynuować karierę w Leeds United, podaje Sky Sports. Suma transakcji z udziałem piłkarza może wynieść 14 milionów euro.

Leeds United jest w trakcie finalizowania transferu pomocnika

Sky Sport podało, że testy przed zmiana klubu przechodzi Marc Roca

Hiszpan ma związać się z angielskim klubem umową do 2026 roku

Marc Roca zostanie kolegą klubowych Mateusza Klicha

Marc Roca to defensywny pomocnik, który trafił do Bayernu Monachium jesienią 2020 roku z Espanyolu. Bawarczycy przeznaczyli wówczas na transakcję z udziałem piłkarza dziewięć milionów euro.

Hiszpan ma kontrakt ważny z mistrzami Bundesligi do końca czerwca 2025 roku. Wszystko wskazuje jednak na to, że to nie wypełni. Marc Roca według wieści Sky Sports przechodzi już testy medyczne przed zmianą klubu. Ma zasilić szeregi Leeds United.

Zobacz także:

Marc Roca ma parafować z klubem z Premier League umowę na cztery lata. Suma transakcji ma wynieść 14 milionów euro wraz z bonusami. Wcześniej chęć pozyskania zawodnika wyrażał Eintracht Frankfurt.

Marc Roca w ostatnim sezonie rozegrał 13 meczów. Jako zawodnik Bayernu wygrał dwa razy mistrzostwo Niemiec, Klubowe Mistrzostwo Świata i Superpuchar Niemiec.

Leeds United pierwsze spotkanie w nowym sezonie ligi angielskiej rozegra w sobotę 6 sierpnia. Rywalem drużyny Mateusza Klicha będzie Wolverhampton. Tydzień później na drodze ekipy Jesse Marscha stanie natomiast Southampton.

Czytaj więcej: Znamy terminarz Premier League. Debiut Haalanda przeciwko Polakowi?