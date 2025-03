Liverpool rozpoczął rozmowy z gwiazdą Premier League

Marc Guehi może przeprowadzić się z Crystal Palace do Liverpoolu, Jak podaje Dave Ockop, włodarze klubu z Anfield Road podjęli już pierwsze rozmowy ze stoperem.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Marc Guehi podpisze kontrakt z Liverpoolem?

Liverpool powoli przygotowuje się do letniego okienka transferowego, które wystartuje po zakończeniu obecnego sezonu. Podopieczni Arne Slota pewnie zmierzają po mistrzostwo Anglii, a w następnej kampanii chcą powalczyć również o triumf w Lidze Mistrzów. Dlatego włodarze klubu z Anfield Road planują poważne wzmocnienia składu. Niewykluczone, że w drużynie Czerwonych zostanie zwiększona rywalizacja na pozycji środkowego obrońcy.

Władze angielskiego giganta prowadzą bowiem negocjacje z Markiem Guehim, a tak przynajmniej poinformował Dave Ockop. Liverpool rozpoczął rozmowy z przedstawicielami cenionego defensora, który na pewno wniósłby sporo jakości do zespołu The Reds. 22-krotny reprezentant Synów Albionu od kilku sezonów jest jednym z najlepszych stoperów na Wyspach Brytyjskich, co jak widać, nie uszło uwadze działaczy lidera Premier League.

Mierzący 182 centymetry defensor w ekipie prowadzonej przez Arne Slota mógłby wejść w buty Virgila van Dijka, gdyby ten ostatecznie nie przedłużył swojego kontraktu. Przypomnijmy, że umowa holenderskiego gwiazdora z Liverpoolem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Marc Guehi aktualnie występuje w barwach Crystal Palace, gdzie trafił w 2021 roku za 23,5 miliona euro z Chelsea. Serwis “Transfermarkt” wycenia 24-letniego obrońcę na 45 milionów euro, więc Czerwoni musieliby się liczyć z dużym wydatkiem.