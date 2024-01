Jak donoszą dziennikarze The Sun, Manchester United był wręcz zszokowany, gdy usłyszał o wymaganiach finansowych Karima Benzemy. Klub z Old Trafford rozważał sprowadzenie doświadczonego napastnika, ale temat ten jest już nieaktualny.

Źródło: The Sun

Manchester United rezygnuje z Benzemy

Karim Benzema latem minionego roku trafił do Al-Ittihad, kończąc jednocześnie swoją przygodę z Realem Madryt. Napastnik nie jest jednak szczęśliwy w Arabii Saudyjskiej i w ostatnim czasie zaczęto łączyć go z czołowymi klubami Europy. Manchester United, jak donosi The Sun, miał poważnie rozważać ten transfer. Temat jednak upadł z powodu wygórowanych oczekiwań finansowych samego Francuza.

Bezema zarabia w arabskim klubie 86 milionów funtów rocznie, a jego przedstawiciele mieli powiedzieć, że piłkarz chciałby dostawać podobne pieniądze na Old Trafford. Takowe słowa miały zaskoczyć działaczy Czerwonych Diabłów. Ci uważają, że oczekiwania Benzemy są zdecydowanie zbyt wygórowane.

Temat tego transferu na Old Trafford tym samym upadł. Zwłaszcza, że Manchester United musi pilnować przestrzegania zasad Finansowego Fair Play. W przypadku transferu Benzemy klub mógłby mieć problemy jakie spotykają obecnie Everton czy Manchester City.

Nie zmienia to faktu, że po kontuzji Anthony’ego Martiala Czerwone Diabły mają problem z obsadą ataku. Możliwe, że klub zdecyduje się pozyskać kogoś tańszego.

