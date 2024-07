Manchester United zrezygnował z wielkiego transferu napastnika

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Manchester City - Brentford

Manchester nie sprowadzi reprezentanta Anglii

Manchester United jest aktywny na rynku transferowym. W lecie na Old Trafford trafili już Leny Yoro i Joshua Zirkzee, który łącznie kosztowali około 100 milionów euro. To zapewne nie koniec wzmocnień kadry Czerwonych Diabłów. Erik ten Hag jeszcze przed startem sezonu powinien otrzymać do swojej dyspozycji przynajmniej dwóch graczy.

W tym gronie na pewno nie znajdzie się Ivan Toney, informuje Florian Plettenberg. Zdaniem dziennikarza Sky Sport Manchester zrezygnował ze starań o pozyskanie napastnika Brentfordu. The Red Devils chcą skoncentrować się na innych, ważniejszych celach transferowych. Ponadto klub chce postawić na duet Rasmus Hojlund – Joshua Zirkzee. Duńczyk i Holender mają stanowić o sile ataku zespołu.

Toney w tym okienku może zmienić klub. Jeżeli do transferu faktycznie dojdzie, reprezentant Anglii na pewno pozostanie w Premier League. Największe zainteresowanie 28-latkiem wykazuje Tottenham, ale w grze o jego podpis pozostają Arsenal i West Ham. Za kartę zawodniczą wychowanka Northampton trzeba zapłacić przynajmniej 50 milionów euro.