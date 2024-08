Źródło: The Transfer Window Podcast / DevilPage

Manchester United jest gotowy sprowadzić Manuela Ugarte z PSG. Klub z Old Trafford jednak znalazł alternatywę dla Urugwajczyka. Kandydatem do wzmocnienia środka pola jest Sander Berge - dowiadujemy się od "The Transfer Window Podcast".