Andre Silva według doniesień mediów znalazł się na celowniku kolejnego klubu. Do tej pory jasne było, że Portugalczyk znajduje się na radarze Atletico Madryt. Najnowsze doniesienia mediów wskazują natomiast, że do gry o piłkarza planuje się włączyć Manchester United.

Andre Silva aktualnie broni barw Eintrachtu Frankfurt, do którego trafił z AC Milanu. Do teamu z Bundesligi piłkarz dołączył na zasadzie transferu definitywnego ostatniego lata. Związał się z Eintrachtem do końca czerwca 2023 roku.

W tym sezonie Andre Silva wystąpił łącznie w 22 spotkaniach, w których zdobył 19 bramek. Na koncie napastnika jest też pięć asyst. Nie może zatem dziwić, że 37-krotny reprezentant Portugalii znajduje się na celowniku gigantów światowej piłki.

Nie od dzisiaj wiadomo, że Man Utd planuje latem wzmocnić się w ataku. Na radarze Czerwonych Diabłów znajduje się przede wszystkim Erling Haaland. Tymczasem Sky Germany sugeruje, że Manchester United może spróbować pozyskać Andre Silvę. 25-latek miałby być alternatywą, gdyby nie udało się pozyskać Norwega.

Erling Haaland ma umowę ważną z Borussią Dortmund do końca 2024 roku. Rynkowa wartość piłkarza szacowana jest na 110 milionów euro. Norweski napastnik nie jest jednak jedynym, który znajduje się na celowniku BVB. Na radarze dortmundczyków znajduje się także Jadon Sancho. Chociaż ostatnio temat nieco ostygł.

Ekipa z Old Trafford aktualnie ma w swoich szeregach trzech zawodników mogących grać na pozycji wysuniętego napastnika. Są nimi: Anthony Martial, Marcus Rashford i Edinson Cavani. Portugalczyk mógłby zatem mieć ciekawą konkurencję do gry w pierwszym składzie.