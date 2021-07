Manchester United po tym, jak sfinalizował transfer Jadona Sancho i przedłużył kontrakt z Ole Gunnarem Solskjaerem, zaczął intensywniej pracować nad transferem do obrony. Dziennikarz Mohamed Bouhafsi przekonuje, że sternicy Czerwonych Diabłów prowadzą już rozmowy z działaczami Realu Madryt w sprawie transakcji Raphaela Varane’a.

Manchester United rozpoczął negocjacje z Realem Madryt ws. reprezentanta Francji

W ostatnich godzinach nabrały rozmachu rozmowy na temat przyszłości Varane’a

Czerwone Diabły mają oferować za zawodnika 45-55 milionów euro

Raphael Varane coraz bliżej zmiany klubu?

Manchester United od dłuższego czasu jest uważany za faworyta do pozyskania Varane’a. Reprezentant Francji nie myśli o przedłużeniu umowy z klubem z Madrytu. Tymczasem najnowsze doniesienia sugerują, że nabiera rozmachu temat zmiany klubu przez zawodnika.

Varane podobno już doszedł do porozumienia w sprawie warunków indywidualnych ze sternikami Czerwonych Diabłów. Aby transfer z udziałem Francuza doszedł do skutku, to teraz Man Utd musi znaleźć nić porozumienia z Realem.

🔴 Les négociations ont démarré entre Manchester United et le Real Madrid pour le transfert de Raphael #Varane. Les deux clubs échangent depuis plusieurs heures, Manchester a demandé les attentes de Madrid. La semaine va être décisive. Le joueur lui est d’accord avec Manchester. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 25, 2021

W niedzielę działacze klubu z Premier League zaczęli rozmowy z Realem Madryt w sprawie transakcji dotyczącej przeprowadzki 28-latka. Z różnych stron słychać głosy, że najbliższy tydzień będzie decydujący w sprawie transakcji dotyczącej Varane’a.

Mistrz świata z 2018 roku w szeregach Królewskich zaliczył łącznie 360 meczów, w których zdobył 17 bramek. Varane jest wyceniany na mniej więcej 70 milionów euro. Obecny kontrakt piłkarza z Realem obowiązuje do końca czerwca 2022 roku.

