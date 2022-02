PressFocus Na zdjęciu: Dean Hendrson

Dean Henderson był jednym z zawodników Manchesteru United, którzy byli mocno łączeni ze zmianą klubu podczas styczniowego okna transferowego. 24-latek nie mógł narzekać na brak zainteresowania, ale jego odejściu tuż przed deadline’m sprzeciwiły się władze klubu.

Dean Henderson przynajmniej do końca obecnego sezonu pozostanie w Manchesterze United

W ostatnim dniu okna transferowego bezskutecznie o jego pozyskanie starał się Watford

Henderson jest obecnie tylko zmiennikiem Davida de Gei

Henderson został na Old Trafford

Henderson nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie zespołu z Old Trafford i był zdecydowany na odejście do innego klubu w poszukiwaniu regularnych występów. Wśród klubów zainteresowanych jego pozyskaniem wymieniane były Ajax Amsterdam, Newcastle United i Watford. Ostatni z nich zabiegał o jego sprowadzenie niemal do samego zamknięcia okna transferowego, ale spotkał się z odmowa ze strony Manchesteru United.

Przedstawiciele Watfordu liczyli, że uda im się przekonać Czerwone Diabły do ich oferty wypożyczenia, ale klub z Old Trafford nie zmienił zdania. United nie chcieli pozwolić Hendersonowi na odejście, ponieważ nie mieliby wystarczająco dużo czasu na zatrudnienie jego następcy.

Henderson w zespole Watfordu, którego menedżerem w ubiegłym tygodniu został Roy Hodgson, miał rozwiązać problemy z obsadą pozycji bramkarza w drugiej połowie sezonu. Ben Foster i Daniel Bachmann, którzy w tym sezonie występowali w bramce Szerszenie, prezentowaną przez siebie formą nie pozwolili nikomu nabrać do nich pełnego przekonania.

Sam Henderson, który w tym sezonie wystąpił w tylko dwóch spotkaniach, nie jest zadowolony ze swojej sytuacji i był gotowy na odejście. Teraz będzie musiał jednak uzbroić w cierpliwość.

Zobacz także: Pomocnik zamienia Manchester United na Everton