Manchester United szykuje wzmocnienia. Na liście kilka nazwisk

Manchester United rozpoczyna nową erę pod wodzą Rubena Amorima. Zmiana na ławce trenerskiej to tylko początek rewolucji, do jakiej niewątpliwie dojdzie na Old Trafford. Portugalczyk zamierza grać w takim samym ustawieniu, co w Sportingu, a więc z trójką środkowych obrońców. Kadra Czerwonych Diabłów nie jest odpowiednio przygotowana do tej formacji, więc ruchy transferowe z pewnością będą miały miejsce.

Klub planuje działania na rynku transferowym, a priorytetowo traktuje pozyskanie nowego lewego defensora. Od dawna poza grą pozostają Luke Shaw oraz Tyrell Malacia. Choć niebawem mają być do dyspozycji Amorima, ta pozycja z pewnością wymaga wzmocnień. Fabrizio Romano twierdzi, że na liście życzeń jest kilka nazwisk, a jedno z nich to oczywiście Alphonso Davies. Gwiazdor Bayernu Monachium ma jednak znacznie bliżej do Realu Madryt.

Manchester United poszukuje zawodnika, który najprawdopodobniej będzie w stanie występować na lewym wahadle. Nie liczą się więc jedynie umiejętności defensywne, ale także skuteczna gra do przodu. Nie podjęto jeszcze konkretnej decyzji dotyczącej tego, czy transfer ma się wydarzyć w styczniu, czy dopiero latem. Wiele będzie zależało od konkretnych opcji na rynku. Davies na Old Trafford może wylądować najwcześniej po sezonie 2024/2025.