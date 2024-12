PA Images / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim oraz Victor Osimhen

Manchester United może dokonać wymiany z SSC Napoli

Manchester United ma olbrzymi problem na pozycji napastnika. Rasmus Hojlund często ma problemy zdrowotne, przez co nie może odnaleźć regularnej formy. Joshua Zirkzee natomiast prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Czerwone Diabły zatem już w styczniowym okienku transferowym planują wzmocnić atak. A głównym celem działaczy z Old Trafford jest pozyskanie Victora Osimhena, który na co dzień reprezentuje barwy Galatasaray, do którego został wypożyczony z SSC Napoli. Azzurri jednak w każdym momencie mogą skrócić pobyt Nigeryjczyka w Turcji.

Nowe informacje w sprawie potencjalnej przeprowadzki Victora Osimhena do Manchesteru United przekazuje serwis „TBR Football”. Otóż SSC Napoli obecnie oczekuje oferty w wysokości 60 milionów euro za nigeryjskiego gwiazdora. Czerwone Diabły tymczasem nie są w stanie spełnić żądań Włochów, przez co rozważa włączenie zawodnika w transakcję, aby kwota została obniżona. Klub z Old Trafford jest gotowy poświęcić Rasmusa Hojlunda, aby pozyskać zawodnika Galatasaray.

W obecnym sezonie Victor Osimhen natomiast rozegrał 15 spotkań w koszulce tureckiego zespołu. W tym czasie reprezentant Nigerii zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 12 trafień, a także pięć asyst. 25-latek wciąż utrzymuje bardzo dobrą formę i przypomina tego samego zawodnika, który błyszczał na Stadio Diego Armando Maradona.