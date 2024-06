fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Amrabat zapracował na kolejne występy w Manchesterze United?

Manchester United wciąż nie podjął szeregu istotnych decyzji po zakończeniu sezonu 2023/2024. Ważą się losy Erika ten Haga, który w pewnym momencie był bardzo bliski zwolnienia, natomiast wygrany finał Pucharu Anglii wlał w serca działaczy klubu nieco więcej nadziei. W ciągu najbliższych dni zapadnie konkretna decyzja, jeśli chodzi o przyszłość holenderskiego menedżera. Kandydatem do zastąpienia go jest chociażby Thomas Tuchel, który pożegnał się z Bayernem Monachium. W niepewności trzymany jest również Sofyan Amrabat, który minionego lata trafił do Czerwonych Diabłów w ramach wypożyczenia. Przez niemal cały sezon radził sobie dość przeciętnie, lecz zakończył go bardzo pozytywnym akcentem. Marokańczyk zaliczył świetny występ przeciwko Manchesterowi City, pomagając swojej drużynie sięgnąć po trofeum. Na Old Trafford pojawił się pomysł, że 27-latek może jeszcze dać Manchesterowi United dużo dobrego, stąd wahania w kwestii jego przyszłości.

Amrabat jest formalnie piłkarzem Fiorentiny, natomiast Manchester United w umowie zapewnił sobie prawo do wykupu za 25 milionów funtów. Włodarze angielskiego giganta skłaniają się ku zmianie decyzji, bowiem kilka tygodni temu byli przekonani, że nie będą współpracować ze środkowym pomocnikiem w kolejnym sezonie.

Amrabat był łączony z hitowym transferem od czasów jego świetnej gry na mistrzostwach świata w Katarze. Do Manchesteru United trafił natomiast pół roku później. W sezonie 2023/2024 uzbierał 30 występów we wszystkich rozgrywkach.