Jadon Sancho rozgrywa swój drugi sezon w Manchesterze United. Jak dotąd, Anglik nie spełnił wielkich oczekiwań. Portal Goal.com opublikował zestawienie sześciu możliwych następców 23-latka na Old Trafford.

PressFocus Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho kosztował latem 2021 roku 85 milionów euro

W ciągu dwóch sezonów Anglik nie odcisnął swojego piętna na drużynie Manchesteru United

Erik ten Hag chce znaleźć na rynku innego skrzydłowego. Ma sześciu gwiazdorskich kandydatów

Manchester United szuka zastępstwa dla Sancho. Gwiazdorskie zestawienie

Jadon Sancho latem 2021 roku został bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów. Za 85 milionów euro trafił do Manchesteru United. Już wówczas miał status gwiazdy Bundesligi i jednego z najbardziej obiecujących skrzydłowych swojego pokolenia. W ciągu dwóch pierwszych sezonów na Old Trafford zdecydowanie nie zachwycił. Na początku tego roku Erik ten Hag wysłał piłkarza nawet do Holandii na “zajęcia wyrównawcze”.

Portal Goal.com uważa, że latem Czerwone Diabły ruszą na rynek w poszukiwaniu odpowiedniego partnera dla Marcusa Rashforda i wymienił sześciu kandydatów. Pierwszym z nich jest Rafael Leao, który ostatnio ponownie zachwycił Europę w ćwierćfinałowym dwumeczu Ligi Mistrzów z Napoli. W tym samym starciu wystąpił inny kandydat – Chwicza Kwaracchelia. Trzeba jednak powiedzieć wprost, że każda z gwiazd Serie A kosztowałaby Manchester United grubo ponad sto milionów euro.

Nieco inaczej ma się sytuacja Christiana Pulisicia. Ten mógłby opuścić Chelsea znacznie taniej, zwłaszcza, że klub musi latem sprzedać wielu graczy, by zrównoważyć finansowe fair play. Pewnym ryzykiem byłoby z kolei kupno Ansu Fatiego. Ten rozgrywa fatalny sezon w Barcelonie. Wciąż ma jednak tylko 20 lat i część ekspertów wierzy, że Hiszpan może wrócić do szczytowej dyspozycji. Blaugrana z pewnością rozważyłaby każdą ofertę oscylującą wokół 60 milionów euro. W grę wchodzi też sprowadzenie rewelacji Brighton & Hove Albion, czyli Kaoru Mitoumy. Japończyk to fantastyczny drybler, który bez strachu mierzy się z najsilniejszymi obrońcami Premier League. Czerwone Diabły musiałyby jednak wygrać o niego bitwę z niemal całą wierchuszką angielskiej elity.

Ostatnim z kandydatów jest Neymar. Co pół roku zjawiają się doniesienia, jakoby Paris Saint-Germain zamierzało sprzedać Brazylijczyka. Teraz, jednak, Katarczycy byliby ponoć skłonni zaakceptować ofertę znacznie niższą, niż sto milionów euro. A przecież pomimo licznych kontuzji i afer, Neymar to wciąż jeden z najlepszych skrzydłowych na świecie.

Sancho wystąpił w tym sezonie w 30 spotkaniach Manchesteru United we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich pięć bramek i dwie asysty.

Czytaj więcej: Syn byłego znakomitego piłkarza może trafić do Premier League.

Sevilla FC Manchester United 3.85 3.65 2.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 kwietnia 2023 16:53 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin