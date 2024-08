🚨EXCL: 🔴🇲🇦 #PL |



🔐 IT'S ALMOST A DONE DEAL. Noussair Mazraoui will join Manchester United ❗️



✈️ Bayern Munich authorized Noussair Mazraoui to join MU. The Moroccan right back will take private flight in the next days



🩺 If nothing changes, medical test booked on Tuesday



✍️… https://t.co/lxJTGJ9usQ pic.twitter.com/rVfcrRiYJw