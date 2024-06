fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Joao Neves

Manchester United musi wydać więcej!

Manchester United ma bardzo ambitne plany związane z letnim okienkiem. Po nieudanym sezonie na Old Trafford ma dojść do rewolucji kadrowej, a praktycznie żaden piłkarz Czerwonych Diabłów nie może być pewny swojej przyszłości w tym samym miejscu. Wzmocnione mają zostać praktycznie wszystkie formacje, a priorytetowo traktuje się sprowadzenie Joao Nevesa. Pion sportowy angielskiego giganta przygląda się rozwojowi 19-latka od bardzo dawna. Zdecydowano, że najbliższe okienko to odpowiedni moment, aby sfinalizować ten hitowy transfer.

Neves to kolejny piłkarz, którego Benfica sprzeda za olbrzymie pieniądze. Nie zamierza jednak tego robić przed mistrzostwami Europy, w trakcie których młody talent będzie miał okazję zabłysnąć. Manchester United chciałby natomiast sprowadzić go jak najszybciej, wyprzedzając innych zainteresowanych.

“Record” informuje, że Benfica otrzymała od Czerwonych Diabłów pierwszą ofertę, wynoszącą okrągłe 60 milionów euro. To zdecydowanie poniżej wyceny Portugalczyków, więc została ona niezwłocznie odrzucona. Klauzula wykupu w kontrakcie Nevesa wynosi 120 milionów euro i taka kwota z pewnością zadowoliłaby włodarzy Benfiki. Istnieje oczywiście możliwość sprzedaży za mniejsze pieniądze, lecz oferta musi oscylować w okolicach 100 milionów euro. Jeśli Manchesterowi United rzeczywiście zależy na sprowadzeniu Nevesa, musi sięgnąć do kieszeni znacznie głębiej.

