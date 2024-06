Cristiano Ronaldo zasiedział się w Arabii Saudyjskiej, gdzie na pewno spędzi jeszcze przynajmniej jeden sezon. Gwiazdor Al-Nassr namawia do transferu swoich byłych kolegów z Realu Madryt - donosi "Marca".

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Nacho i Casemiro podążą drogą Ronaldo?

Cristiano Ronaldo przetarł szlaki, decydując się w styczniu 2023 roku na przenosiny do Arabii Saudyjskiej. Wówczas zrezygnował z niego Manchester United, a wobec braku konkretnych ofert z Europy, przystał na propozycję saudyjskiego Al-Nassr. Kilka miesięcy później na podobny krok zdecydowały się kolejne gwiazdy światowej piłki, takie jak choćby Neymar, Karim Benzema czy N’Golo Kante.

Spośród wszystkich piłkarzy, którzy trafili do Arabii Saudyjskiej, największą furorę robi oczywiście Ronaldo. W sezonie 2023/2024 strzelił dla swojej drużyny 44 bramki w 45 meczach, dokładając do tego 13 asyst. 39-latek wyraźnie zasiedział się w Al-Nassr i nie zamierza przed końcem kariery wracać do Europy. Wyjaśniła się także jego najbliższa przyszłość – w obecnej drużynie spędzi przynajmniej jeszcze jeden sezon.

“Marca” informuje, że Ronaldo chciałby znów współpracować na boisku ze swoimi dwoma byłymi kolegami z Realu Madryt. Namawia bowiem Casemiro oraz Nacho, aby zdecydowali się na transfer do Al-Nassr. Obaj zawodnicy latem prawdopodobnie zmienią swoje zespoły. Brazylijczyka chce wypchnąć Manchester United, który pozbywa się najlepiej zarabiających piłkarzy, natomiast Nacho nie przedłuży wygasającego kontraktu z Realem Madryt. Niewykluczone więc, że w przyszłym sezonie będą występować na boisku u boku Ronaldo. Obaj cieszą się oczywiście zainteresowanie ze strony wielu saudyjskich klubów, nie tylko Al-Nassr.