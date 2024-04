fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Joao Neves

Manchester United zamierza latem ruszyć po Joao Nevesa

Za 19-letniego Portugalczyka trzeba zapłacić wielkie pieniądze

W jego umowie z Benficą zapisano klauzulę wykupu na poziomie 120 mln euro

Man Utd rusza po wielki talent. Ogromne pieniądze w grze

Nazwisko Joao Nevesa znajduje się w notesach skautów najlepszych klubów w Europie. Nastoletni pomocnik to kolejny zawodnik, który opuści Benficę za olbrzymie pieniądze. Mówi się, że do hitowej transakcji z jego udziałem może dojść już tego lata. Na prowadzeniu w wyścigu o jego podpis jest Manchester United, który ustanowił go celem transferowym już kilka miesięcy temu.

Benfica ma negocjacyjne argumenty po swojej stronie, więc oczekuje olbrzymich pieniędzy za 19-latka. Mówi się o kwocie 120 milionów euro, bowiem tyle wynosi suma odstępnego w jego umowie. Co ciekawe, Portugalczycy dążą do podpisania nowego kontraktu, na mocy którego ta klauzula jeszcze się zwiększy.

Niezależnie od końcowej kwoty, Manchester United jest w stanie zmierzyć się z tak wielkim wydatkiem, byle tylko pozyskać Nevesa. Od dawna skauci Czerwonych Diabłów wnikliwie go obserwują i są przekonani, że idealnie wpasuje się do obecnego zespołu.

