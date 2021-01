Źródło: The Mirror

Manchester United według najnowszych doniesień mediów celuje w pozyskanie Julesa Kounde z Sevilli. Zawodnik miałby być w szeregach Czerwonych Diabłów alternatywą dla Harry’ego Maguire’a. Andaluzyjczycy oczekują za defensora 60 milionów euro.

Manchester United tej zimy pozyskał jak na razie tylko Amada Diallo z Atalanty. Raczej nie zapowiada się, aby jeszcze w trakcie trwającej sesji transferowej klub z Old Trafford pozwolił sobie na kolejny ruch. Bardziej realny scenariusz zakłada, że Czerwone Diabły będą się wzmacniać latem.

Manchester United w poszukiwaniu nowego obrońcy

The Mirror twierdzi, że Man Utd stanie w jednym szeregu z Bayernem Monachium, Juventusem i Realem Madryt, chcąc pozyskać Julesa Kounde z Sevilli. 22-latek miałby wzmocnić team z Premier League w defensywie, mogąc grać na środku obrony. Dlatego zapowiada się latem ciekawa bitwa o podpis pod kontraktem młodego piłkarza.

Kunde to młodzieżowy reprezentant Francji, który do hiszpańskiej ekipy trafił z Girondins Bordeaux latem 2019 roku. Suma transakcji wyniosła 29 milionów euro. Warto zaznaczyć, że młody zawodnik to wychowanek Żyrondystów.

Defensor warty krocie

W trakcie trwającego sezonu Kounde rozegrał 27 meczów, w których strzelił dwa gole. Łącznie w ekipie z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan piłkarz zaliczył 67 występów. Tymczasem w sezonie 2019/2020 wygrał Ligę Europy z Sevillą.

Gdyby faktem okazała się przeprowadzka Francuza do Manchesteru United, to zawodnik mógłby rywalizować o miejsce w składzie między innymi z Victorem Lindelofem, Philem Jonsem, czy Marcosem Rojo. Aktualny kontrakt Kounde z hiszpańskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.