PressFocus Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Manchester United będzie musiał sięgnąć głęboko do kieszeni, jeżeli będzie chciał sprowadzić do siebie Christophera Nkunku. 24-letni Francuz jest jednym z piłkarzy, którego sprowadzenie władzom klubu proponuje tymczasowy menedżer Czerwonych Diabłów Ralf Rangnick.

Christopher Nkunku jest jednym z kandydatów do zastąpienia Paula Pogby w Manchesterze United

Klubowi z Old Trafford nie będzie jednak łatwo przekonać RB Lipsk do sprzedaży Francuza

Według informacji niemieckiej pracy transfer będzie możliwy tylko w przypadku wyłożenia przez klub Premier League ogromnej kwoty

Nkunku następcą Pogby w Man Utd?

Christopher Nkunku to obecnie jedna z kluczowych postaci niemieckiego RB Lipsk. Potwierdzają to między innymi statystyki w obecnym sezonie, w którym ofensywny pomocnik rozegrał 33 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 22 bramki i dokładając do tego 13 asyst. Nic więc dziwnego, że zwrócił na siebie uwagę kilku klubów.

Jednym z nich jest Manchester United, do którego zawodnika chciałby sprowadzić Ralf Rangnick, który bardzo dobrze zna go z czasów swojej pracy w Lipsku. Zdaniem niemieckiego szkoleniowca 24-letni Francuz mógłby wypełnić w składzie zespołu lukę, która powstanie po bardzo prawdopodobnym odejściu Paula Pogby po zakończeniu sezonu.

W Lipsku na razie nie chcą jednak słyszeć o odejściu z Nkunku. Transfer z udziałem piłkarza, który związany jest umową do 2024 roku, wykluczał ostatnio szef klubu Oliver Mintzlaff. Bild informuje jednak, że w ostatecznym rozrachunku będzie to jednak kwestia pieniędzy. Według niemieckiego dziennika zainteresowany sprowadzenie Nkunku klub będzie musiał wyłożyć co najmniej 75 milionów euro.

Zobacz także: Manchester United zamknął listę kandydatów na trenera