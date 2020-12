Manchester United może zapomnieć o Paulo Dybali

Media w Anglii rozpisywały się w ostatnim czasie o Paulo Dybali w kontekście przenosin do Manchesteru United. Piłkarz Juventusu udzielił jednak szczerego wywiadu, który raczej definitywnie rozwiewa wszelkie spekulacje. Dybala deklaruje bowiem, że jest w pełni oddany Juventusowi.

Czołowy piłkarz starej Damy w poprzednim sezonie słabo wszedł w nowe rozgrywki i dopiero w miniony weekend przeciwko Genoi (3:1) zdobył swojego pierwszego gola. Paulo Dybala przyznał w wywiadzie, że poczuł z tego powodu ogromną ulgę. Wyraził przy tym nadzieję, że zacznie w końcu odbudowywać swoją formę.

Wpływ na dyspozycję sportową zawodnika mogło mieć to, co działo się poza boiskiem. W prasie pisano o tym, że Dybala stawia twarde warunki negocjacyjne w sprawie nowej umowy, chcąc otrzymać 15 milionów euro za sezon.

Nici z wymiany za Paula Pogbę

Angielski brukowiec The Sun sugerował w ubiegłym tygodniu, że Argentyńczyk staje się problematyczny dla działaczy Starej Damy i ci byliby gotowi pozbyć się go latem 2021 roku – na sezon przed wygaśnięciem kontraktu, gdy mógłby odejść za darmo. Sugerowano nawet, że mogłoby dojść do wymiany i w zamian za Dybalę do Juventusu trafiłby z Manchesteru United Paul Pogba.

Najnowsza wypowiedź Dybali jasno wskazuje jednak na to, że nie myśli on o transferze. Zasugerował nawet, że media w jego sprawie po prostu kłamały. – Kocham Juve i zawsze podkreślałem, że chcę zostać w tym klubie. Mam dobre relacje z kibicami, a wiele rzeczy zostało w ostatnim czasie opisanych tak, aby to zepsuć. Jestem lojalny względem Juventusu i osób z nim związanych. Ludzie to wiedzą – zaznaczył Dybala.

Piłkarz Juventusu zaznacza po za tym, że wcale nie domaga się od działaczy Juventusu 15 milionów euro na sezon. A jeśli to prawda, to są spore szanse na to, że obie strony znajdą porozumienie. – Czytanie o kwotach finansowych było dla mnie frustrujące, bo informacje te nie były prawdziwe. Szkoda, że nie posługiwano się faktami. To nastawiało fanów przeciwko mojej osobie, pomimo faktu, że kocham Juventus – dodał Dybala.