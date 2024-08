PressFocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes, Marcus Rashford i Tyrell Malacia

Rashford bohaterem gigantycznego transferu? Arabskie kluby mają go na liście

Manchester United pracowicie spędził lato na rynku transferowym. Czerwone Diabły pozyskały czterech nowych zawodników, za których zapłaciły ok. 165 milionów euro. Do zespołu Erika ten Haga dołączyło dwóch rodaków Holendra – Matthijs de Ligt i Joshua Zirkzee. Ponadto na Old Trafford powitano też Leny’ego Yoro i Noussaira Mazraoui’ego.

Władze klubu nie zapomnieli również o zbilansowaniu wydatków i przychodów. Przed rozpoczęciem sezonu Manchester United pożegnał m.in. Aarona Wan-Bissakę, Raphaela Varane’a czy Masona Greenwooda. Natomiast być może jeszcze przed zakończeniem letniego okna transferowego nie tylko klub, ale również Premier League opuści jedna z największych gwiazd Czerwonych Diabłów – Marcus Rashford.

Nie jest tajemnicą, że w ostatnich dniach usługami reprezentanta Anglii zainteresowały się drużyny z Arabii Saudyjskiej. Natomiast dziennik The Sun przekazał informację, które mogą być kluczowe dla przyszłości napastnika. Ich zdaniem Manchester United będzie skłonny podjąć rozmowy ws. sprzedaży Rashforda. Jeśli do klubu wpłynie oferta w wysokości ok. 86 mln funtów, przedstawiciele klubu usiądą do negocjacji z zainteresowaną drużyną.

Rashford to jeden z najlepiej zarabiających piłkarzy Manchesteru United. Zatem, jeśli jakikolwiek klub z Saudi Pro League będzie chciał sprowadzić zawodnika, to musi przygotować bardzo lukratywną ofertę kontraktu indywidualnego. Obecnie 26-latek zarabia na Old Trafford ok. 300 tysięcy funtów tygodniowo.