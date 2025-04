Derby Manchesteru o pomocnika. To czołowy piłkarz Serie A

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ederson

Gwiazda Atalanty trafi do giganta Premier League?

Manchester City podczas zimowego okienka był poważnie zainteresowany transferem Edersona z Atalanty. W pewnym momencie wydawało się, że faktycznie dojdzie do tej przeprowadzki, lecz finalnie Obywatele sięgnęli po Nico Gonzaleza z FC Porto. Nie oznacza to jednak, że definitywnie zrezygnowali z Brazylijczyka, gdyż po sezonie na Etihad Stadium dojdzie do kadrowej rewolucji. Odejść mają między innymi Mateo Kovacić, Bernardo Silva czy Kevin De Bruyne, więc ponownie pojawi się miejsce dla czołowego pomocnika Serie A.

Na przeszkodzie Manchesterowi City może stanąć Manchester United, który również chciałby mieć w swoich szeregach Edersona. Na Old Trafford trwają przygotowania oferty, która wyląduje na stoliku Atalanty. Oczekuje się, że zastąpi on Casemiro, dla którego nie ma już miejsca w ekipie Czerwonych Diabłów. Doświadczony zawodnik podczas letniego okienka miałby przenieść się do Arabii Saudyjskiej.

Ederson zbiera znakomite recenzje, dlatego zainteresowanie czołowych klubów Premier League nie może dziwić. Dla wielu jest absolutnie czołowym piłkarzem na swojej pozycji w całej Serie A. Trzykrotny reprezentant Brazylii uzbierał w tym sezonie dla Atalanty 42 występy, cztery razy trafiając do siatki. Jego umowa wygasa w 2027 roku, więc dla klubu z Bergamo najbliższe lato będzie najlepszym momentem, aby wyciągnąć za niego bardzo duże pieniądze.