Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jarrad Branthwaite

Jarrad Branthwaite wyceniony na 80 milionów funtów

Jarrad Branthwaite to cel numer jeden Manchesteru United w najbliższym letnim okienku transferowym, jeśli chodzi o wzmocnienie pozycji środkowego obrońcy. Czerwone Diabły już od jakiegoś czasu pracują nad transferem 21-letniego stopera, z którym porozumiały się w sprawie warunków kontraktu indywidualnego. Trudniej będzie jednak dogadać się im z włodarzami Evertonu, którzy na sprzedaży młodego gracza chcą zarobić istną fortunę.

The Toffees za swojego zawodnika oczekują bowiem przynajmniej 80 milionów funtów – uważa stacja telewizyjna “BBC Sport”. Klub z Old Trafford nie ma zamiaru wykładać na stół aż takich pieniędzy i najprawdopodobniej usiądzie do negocjacji z przedstawicielami drużyny z Goodison Park. Niewykluczone, że Manchester United spróbuje zbić cenę włączając w tę transakcję innych piłkarzy. Przyszłość Jarrada Branthwaite’a powinna wyjaśnić się w nadchodzących tygodniach.

Jednokrotny reprezentant Anglii w minionej kampanii rozegrał łącznie 41 meczów i zdobył 3 bramki. Kontrakt mierzącego 195 centymetrów wzrostu defensora obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez portal “Transfermarkt” na około 42 miliony euro, co znacznie odbiega od wymagań zespołu z niebieskiej części Liverpoolu.