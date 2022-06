PressFocus Na zdjęciu: Antony

Manchester United jest blisko finalizacji pierwszego transferu podczas letniego okna transferowego. Według brytyjskich mediów nowym zawodnikiem Czerwonych Diabłów zostanie Antony, który na Old Trafford przeniesie się z Ajaksu Amsterdam.

Przedstawiciele Manchesteru United udali się do Amsterdamu, aby sfinalizować pierwszy transfer podczas letniego okna transferowego

Zawodnikiem Czerwonych Diabłów ma zostać skrzydłowy Ajaksu Antony

Brazylijczyk ma kosztować około 40 milionów funtów

Antony zamieni Ajax na Manchester United

Sprawa transferu Brazylijczyka do Manchesteru United jest na zaawansowanym etapie. Według informacji The Sun, przedstawiciele angielskiego klubu udali się w poniedziałek do Amsterdamu, a ich celem jest oczywiście sfinalizowanie rozmów w tej sprawie. Antony do klubu z Old Trafford przeniesie się za około 40 milionów funtów.

Antony jest bardzo dobrze znany nowemu menedżerowi Manchesteru United Erikowi ten Hagowi, bowiem obaj mieli okazję współpracować ze sobą w Ajaksie. 22-letni skrzydłowy zaliczył ostatnio świetny sezon, zdobywając 12 bramek i notując 10 asyst w 33 występach dla drużyny z Amsterdamu.

Na holenderskich boiskach Antony występował przez ostatnie dwa lata, po tym jak w lipcu 2020 roku dołączył do zespołu z prawie 16 milionów euro z FC Sao Paulo. W barwach Ajaksy wystąpił do tej pory 78 razy we wszystkich rozgrywkach, strzelając 22 bramki i dokładając do tego 20 asyst.

Brazylijczyk ma być pierwszym, ale nie ostatnim wzmocnieniem Manchesteru United przed nowym sezonem. Erik ten Hag chciałby sprowadzić latem nawet pięciu zawodników, a władze klubu są gotowe wyłożyć łącznie 200 milionów funtów. Z przenosinami na Old Trafford łączeni są między innymi Frenkie de Jong, Christian Eriksen, Jurrien Timber czy David Raum.

