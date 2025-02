Były pomocnik Realu Madryt może trafić pod skrzydła Mourinho

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Casemiro może zamienić Manchester United na Fenerbahce

Jose Mourinho ma ambitne plany związane z pracą w Fenerbahce. Portugalski trener jednocześnie wciąż liczy na wzmocnienie drużyny. Ciekawe wieści na ten temat przekazał portal Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że kontrakt z tureckim klubem może podpisać Casemiro. Zawodnik aktualnie broni barw Manchesteru United. Niemniej rozstanie piłkarza z klubem z Old Trafford wydaje się nieuniknione, bo zawodnik nie znajduje się w planach na przyszłość u Rubena Amorima.

Mając natomiast na uwadze to, że Casemiro ma dobre relacje z portugalskim trenerem Fenerbahce, to realny scenariusz zakłada, że finalnie piłkarz wzmocni środek pola w tureckiej ekipie. Rozmowy między stronami już trwają i aby transakcja doszła do skutku, to do ustalenia ma być jeszcze kilka szczegółów.

32-letni zawodnik to 75-krotny reprezentant Brazylii. W drużynie narodowej zdobył siedem bramek, a aktualna umowa Casemiro z klubem z Old Trafford obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się natomiast w wysokości 12 milionów euro.

W tym sezonie brazylijski pomocnik wystąpił w 23 spotkaniach. Strzelił w nich trzy gole. Casemiro trafił do Manchesteru United w sierpniu 2022 roku. Angielski klub zapłacił za piłkarza ponad 70 milionów euro Realowi Madryt.