fot. Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Jarrad Branthwaite

Amorim ma zmienić system. Drużyna potrzebuje obrońców

Manchester United podczas letniego okienka zdecydował się na duże wydatki. Sprowadzono chociażby Joshuę Zirkzeego, Manuela Ugarte czy Matthijsa de Ligta. Nie wystarczyło to Erikowi ten Hagowi do poprawy wyników, więc klub postanowił go pożegnać. Lada moment drużyna trafi pod skrzydła Rubena Amorima, który został już oficjalnie ogłoszony nowym szkoleniowcem. Czerwone Diabły w gabinetach intensywnie przygotowują plan działania na najbliższe miesiące. W trakcie przyszłorocznego lata mają podjąć kolejną próbę pozyskania gwiazdora Evertonu.

Jarrad Branthwaite od dłuższego czasu pozostaje celem transferowym Manchesteru United. Latem wybierano pomiędzy nim a Lenym Yoro – ostatecznie to Francuz wylądował na Old Trafford. Anglik okazał się zbyt kosztownym wydatkiem, choć transfer z jego udziałem i tak może się wydarzyć. Niezależnie od oczekiwań Evertonu, 22-latek uchodzi za idealnego kandydata do zasilenia zespołu prowadzonego przez Amorima.

Portugalski trener w Sportingu preferował taktykę z trójką środkowych obrońców. Manchester United musi wzmocnić tę pozycję przynajmniej jednym jakościowym piłkarzem. Głównym kandydatem jest właśnie lewonożny Branthwaite, który byłby brakującym elementem układanki. W przyszłym roku Everton może być bardziej skłonny do osiągnięcia porozumienia, bowiem jest związany z Anglikiem umową tylko do 2027 roku.