Pressfocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham jest rozchwytywany przez kluby Premier League. Anglik obserwuje między innymi Manchester United, który jest chętny na transfer.

Manchester United chce wzmocnić środek pola

Pomógłby w tym Jude Belingham

Czerwone Diabły muszą liczyć się ze sporą konkurencją

Bellingham ambicją działaczy na Old Trafford

Manchester United wygląda dużo lepiej od momentu, gdy stery w klubie objął Erik ten Hag. Czerwone Diabły punktują na wysokim poziomie i od ligowego podium w Premier League, dzielą ich tylko trzy oczka. Na Old Trafford wiedzą, ze mają jednak jeszcze sporo do poprawy.

W minionym oknie transferowym widać było, że Manchesterowi United zależy na zwiększeniu jakości w środku pola. Z klubu odeszło kilku zbędnych pomocników. W ich miejsce pozyskani zostali Casemiro i Christian Eriksen. To wciąż za mało dla Czerwonych Diabłów, które w 2023 roku mają ambicję kupna jednego z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy na świecie.

Obserwowany przez Manchester United jest Jude Bellingham. 19-latek reprezentujący Borussię Dortmund, w tym sezonie strzelił już osiem goli i zaliczył dwie asysty. Czerwone Diabły kontaktowały się z Anglikiem przed jego przenosinami do Niemiec. Na Old Trafford mają zatem wszelkie raporty na temat pomocnika, który interesuje się mocno Real Madryt. Królewscy to na ten moment faworyt do kupna Anglika, ale konkurencją są też Manchester City, czy Chelsea.

